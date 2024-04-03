В Самарской области дети с ОВЗ проходят реабилитацию на дому

На базе чапаевского реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ "Надежда" создан микрореабилитационный центр в рамках реализации инфраструктурного социального проекта "Территория добра".

Проект позволил расширить спектр и повысить качество услуг, а также их доступность для семей, проживающих в удаленных населенных пунктах. Благодаря проекту в учреждении начала работать мобильная служба "СТРИЖ", добавились услуги домашнего визитирования (комплекс реабилитационных и абилитационных услуг, оказываемых квалифицированными специалистами реабилитационного центра) к семьям, где воспитываются дети с серьезными ограничениями здоровья. Вся помощь оказывается бесплатно.

Всесторонняя поддержка семей с детьми — одно из главных направлений работы областного правительства и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Особое внимание уделяется поддержке семей с детьми с ОВЗ — внедрению разных форм и социальных сервисов для их реабилитации и социализации.

В рамках проекта дети получают реабилитационные услуги на дому, также семьям доступен мобильный пункт выдачи технических средств реабилитации и игрового реабилитационного оборудования, виртуальный реабилитационный кабинет.

"У нас открыты дополнительные социальные сервисы для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организованы онлайн-консилиумы, позволяющие оказать услугу семье и получить от нее обратную связь, а также выявить проблемы семьи и самого ребенка-инвалида, открыт пункт проката технических средств реабилитации, лекотека, также появилась новая услуга — "виртуальный реабилитационный кабинет". В период реабилитации семьи получают безвозмездное пользование современное оборудование, приобретенное в рамках проекта", — говорит директор чапаевского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Надежда" Светлана Роткина.

Специалисты в рамках проекта должны не только как можно раньше выявить нарушения развития у ребенка и оказать ему своевременную специализированную помощь, но и включить родителей в реабилитационный процесс, помочь им "увидеть" своего ребенка, обучить практическим навыкам реабилитации и ухода за своим ребенком в домашних условиях.

Внедряемая технология комплексной реабилитации семей, воспитывающих детей-инвалидов, направлена на улучшение качества жизни семей с особенными детьми и сохранение их в семьях.

С начала запуска проекта "Территория добра" помощь получили более 40 семей. У всех детей, участвующих в проекте, наблюдается положительная динамика в развитии. Среди них пятилетний Семен из Чапаевска. Из-за заболевания мальчик был неусидчив, гиперактивен, замкнут в общении. Семья вошла в целевую группу проекта и проходила комплексную реабилитацию на дому. Сейчас Семен стал более общителен, самостоятелен и менее тревожен. Для закрепления положительного результата ребенку выданы игровое реабилитационное оборудование и ТСР.

"Педагоги сразу нашли общий язык с сыном, он к ним потянулся, доверился, со всеми познакомился, всех полюбил. Нам очень нравится, а главное — есть результат. Будем продолжать", — делится впечатлениями Мария Голубева, мама Степана.