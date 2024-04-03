В индустриальном парке "Преображенке" построят производство лодок и катеров

Новый резидент индустриального парка "Преображенка" намерен построить производственный комплекс по выпуску маломерных лодок и катеров. Соответствующее соглашение с инвестором уже подписано, сообщили в областном Минэкономразвития. Компания-резидент намерена создать на будущем производстве 250 рабочих мест.

Производство разместится на участке общей площадью 5,8 тыс. кв. метров. Инвестор планирует приступить к строительству уже ближайшее время, а завершить возведение комплекса намерен в первом квартале 2026 года. Общий объем инвестиций в проект превысит 233 млн рублей.

Повышение инвестиционной привлекательности региона, создание комфортных условий для бизнеса — ключевые направления в работе областного правительства, обозначенные губернатором Дмитрием Азаровым.

"Индустриальные и логистические парки — востребованный механизм работы с инвесторами. Для этого мы расширяем сеть площадок еще одним промпарком "Самарский". Резиденты действующих площадок уже создали более 9 тыс. рабочих мест и инвестировали в свои предприятия более 49 млрд рублей. Каждому инвестору мы готовы подобрать земельный участок, специальный налоговый режим, меры поддержки и сопроводить на всех этапах от идеи до запуска предприятия", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Индустриальный парк "Преображенка" полностью обеспечен инженерной и транспортной инфраструктурой, а также необходимыми административно-правовыми условиями. Также в регионе работает индустриальный парк "Чапаевск" и логистические парки "Преображенка-2" и "Новосемейкино".

Резидентам здесь доступны налоговые льготы, возможность выкупа участка на льготных условиях, а также строительство корпуса силами управляющей компании АО "ПромПарки".

Для работы с инвесторами в регионе действует Агентство по привлечению инвестиций, которое в режиме "единого окна" предоставляет инициаторам проектов необходимое сопровождение. Поддержка бизнеса также осуществляется и в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализуемого по решению президента страны Владимира Путина.