В индустриальном парке "Преображенке" построят производство лодок и катеров

Новый резидент индустриального парка "Преображенка" намерен построить производственный комплекс по выпуску маломерных лодок и катеров. Соответствующее соглашение с инвестором уже подписано, сообщили в областном Минэкономразвития. Компания-резидент намерена создать на будущем производстве 250 рабочих мест.
Производство разместится на участке общей площадью 5,8 тыс. кв. метров. Инвестор планирует приступить к строительству уже ближайшее время, а завершить возведение комплекса намерен в первом квартале 2026 года. Общий объем инвестиций в проект превысит 233 млн рублей.
Повышение инвестиционной привлекательности региона, создание комфортных условий для бизнеса — ключевые направления в работе областного правительства, обозначенные губернатором Дмитрием Азаровым.
"Индустриальные и логистические парки — востребованный механизм работы с инвесторами. Для этого мы расширяем сеть площадок еще одним промпарком "Самарский". Резиденты действующих площадок уже создали более 9 тыс. рабочих мест и инвестировали в свои предприятия более 49 млрд рублей. Каждому инвестору мы готовы подобрать земельный участок, специальный налоговый режим, меры поддержки и сопроводить на всех этапах от идеи до запуска предприятия", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Индустриальный парк "Преображенка" полностью обеспечен инженерной и транспортной инфраструктурой, а также необходимыми административно-правовыми условиями. Также в регионе работает индустриальный парк "Чапаевск" и логистические парки "Преображенка-2" и "Новосемейкино".
Резидентам здесь доступны налоговые льготы, возможность выкупа участка на льготных условиях, а также строительство корпуса силами управляющей компании АО "ПромПарки".
Для работы с инвесторами в регионе действует Агентство по привлечению инвестиций, которое в режиме "единого окна" предоставляет инициаторам проектов необходимое сопровождение. Поддержка бизнеса также осуществляется и в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализуемого по решению президента страны Владимира Путина.
Последние комментарии
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д