В Самарской области временно ограничат движение на трассе к Ульяновску

В четверг, 4 апреля, в Самарской области введут временные ограничения движения на трассе. Об этом сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

Ограничение для всех видов транспорта будет действовать на участке 303 — 305 км дороги подъездной дороги от трассы М-5 к Ульяновску с 00:00 по 1:30; с 2:30 по 4:00; с 5:00 по 6:30.

Движение ограничат для монтажа верхних ферм П-образных опор.