Перед Всероссийской ярмаркой трудоустройства прошли заседания молодежных клубов при центрах занятости

В рамках подготовки к региональному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время Возможностей", который пройдет 12 апреля, в городах региона прошли заседания Клубов занятой молодежи.

Ярмарка проходит в рамках национального проекта "Демография", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. Это масштабное мероприятие, которое помогает людям, ищущим работу, найти себя на современном рынке, наметить перспективную карьерную траекторию, познакомиться с новыми возможностями службы занятости. Обеспечение занятости населения региона находится в фокусе внимания губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, и мероприятия ярмарки помогают в решении этой задачи.

В Самаре на заседание клуба, прошедшего в ресурсном центре поддержки добровольчества, собрались 90 студентов из пяти учебных заведений среднего профессионального образования, где готовят специалистов для промышленных предприятий. Участников мероприятия пригласили на региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства.

"На ярмарке трудоустройства наши эксперты расскажут молодым людям о состоянии современного рынка труда, о востребованных профессиях. Хотелось бы, чтобы молодые люди при выборе профессии обращали внимание не только на зарплату, но и на возможности развития и самореализации", — подчеркнул директор Управляющего центра занятости населения Самарской области Александр Митюхин.

Программа заседания клуба включала в себя интерактивные мастер-классы по составлению резюме и карьерный квиз "Азбука трудоустройства". Эксперты постарались в игровом формате научить молодых соискателей привлекательно презентовать информацию о своих знаниях и навыках. Кроме того, участники клуба узнали о требованиях работодателей при приеме на работу, о правилах написания резюме и о финансовой поддержке при трудоустройстве молодых специалистов на востребованные специальности.

"На сегодняшний день клубы для активной молодежи открылись в 10 городских округах области. Теперь в каждом центре занятости можно получить консультацию по формированию собственной карьеры. За клубами закреплены молодые кураторы, которые на своем личном примере демонстрируют, что реализовать свои карьерные мечты возможно", — рассказал молодежный министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Денис Катков.

Благодаря клубам занятой молодежи студенты региона могут правильно выстроить свой профессиональный путь.

"Могу сказать, что не пожалела, что пришла на заседание клуба. Я научилась правильно заполнять резюме, чтобы оно было привлекательным для моего будущего работодателя. Приняла участие в карьерном квизе, что мне показалось особенно интересным", — поделилась студентка Дарья Семерозубова.

Непосредственно на Всероссийской ярмарке трудоустройства также будет много интересных мероприятий для молодежи. С программой ярмарки можно познакомиться по ссылке.