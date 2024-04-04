Родителям детей-инвалидов установят льготу по транспортному налогу

В Самарской области предлагается установить льготы по уплате транспортного налога для родителей (законных представителей) детей-инвалидов и совершеннолетних недееспособных инвалидов с детства. Законопроект, разработанный по инициативе губернатора, внесен на рассмотрение губернской думы.

Указанной категории предлагается предоставлять льготу по аналогии с инвалидами всех категорий и ветеранами боевых действий. Владельцы автомобилей мощностью до 100 л.с. могут быть полностью освобождены от уплаты налога, при превышении мощности до 200 л.с. льгота может предоставляться в виде фиксированной выплаты в размере 1600 рублей.

Важное условие - автомобиль должен использоваться именно для обеспечения нужд детей.

Предположительно получателями льготы по транспортному налогу могут стать 19 тыс. законных представителей детей-инвалидов и недееспособных инвалидов с детства, говорится в сопроводительной записке к проекту закона.