Родителям детей-инвалидов установят льготу по транспортному налогу

В Самарской области предлагается установить льготы по уплате транспортного налога для родителей (законных представителей) детей-инвалидов и совершеннолетних недееспособных инвалидов с детства. Законопроект, разработанный по инициативе губернатора, внесен на рассмотрение губернской думы.
Указанной категории предлагается предоставлять льготу по аналогии с инвалидами всех категорий и ветеранами боевых действий. Владельцы автомобилей мощностью до 100 л.с. могут быть полностью освобождены от уплаты налога, при превышении мощности до 200 л.с. льгота может предоставляться в виде фиксированной выплаты в размере 1600 рублей.
Важное условие - автомобиль должен использоваться именно для обеспечения нужд детей.
Предположительно получателями льготы по транспортному налогу могут стать 19 тыс. законных представителей детей-инвалидов и недееспособных инвалидов с детства, говорится в сопроводительной записке к проекту закона.
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Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?