Михаил Мишустин: Правительство в своей работе опирается на "Единую Россию"

Работе кабмина по повышению благосостояния граждан, поддержке семей с детьми, развитию экономики и регионов, модернизации объектов здравоохранения и образования и другим направлениям был посвящен ежегодный отчет правительства в Госдуме 3 апреля.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, работа с парламентом помогла Правительству принять решения, которые обеспечили социальные обязательства перед людьми, поддержали регионы, реализовали мероприятия в рамках СВО. Многие меры законодательно обеспечила "Единая Россия".

"Проиндексировали пенсии, выплаты и пособия. Увеличиваем МРОТ — темпами, которые опережают инфляцию. Зарплаты миллионов работников зависят от этого показателя. В зоне постоянного внимания Правительства и вопросы оплаты труда сотрудников бюджетного сектора: педагогов и преподавателей вузов, врачей и другого медперсонала, специалистов социальной и культурной сфер, науки", — сказал Михаил Мишустин.

Он отметил работу в сфере занятости. По инициативе "Единой России" проходит реформа служб занятости и выделены дополнительные средства на это.

"Уже открылось более 400 современных кадровых центров. Там помогают найти вакансию с учётом индивидуальной ситуации. Если человек захочет, ему предлагают временные работы. В прошлом году их получили примерно 100 тысяч граждан. Ещё почти 200 тысяч прошли переобучение. Среди них — молодёжь, люди предпенсионного возраста", — рассказал премьер-министр.

Развивает Правительство и целостную систему поддержки материнства и детства с момента беременности женщины.

"С прошлого года запустили единое пособие. Оно было назначено почти на 11 миллионов детей и примерно 400 тыс. будущих мам. Родителям выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Оно увеличено практически наполовину. Выросла максимальная сумма помощи по беременности и родам — до 565 тыс. рублей. Действует программа маткапитала. Чаще всего эти средства идут на улучшение жилищных условий. В 2023 г. так поступили порядка 670 тысяч семей", — сообщил Михаил Мишустин.

Семейная политика всегда являлась приоритетной для нашего региона и для правительства Самарской области, отмечает заместитель Секретаря Самарского реготделения партии "Единая Россия", координатор партийного проекта "Крепкая семья" в Самарской области Марина Сидухина, председатель комитета по здравоохранению, демографии и семейной политике Самарской Губернской Думы.

"Буквально на прошлой неделе был принят региональный закон по мерам социальной поддержки многодетных семей и по установлению статуса многодетных семей на территории нашего региона. В рамках этого закона определены такие меры социальной поддержки как горячее питание детей из многодетных семей, денежные выплаты на приобретение спортивной и школьной формы к новому учебному году. По инициативе главы региона Дмитрия Азарова у нас сохраняются льготы на бесплатный проезд для детей из многодетных семей, увеличена компенсация по оплате жилого помещения до 50%, сохраняется 50% компенсации за жилищно-коммунальные услуги. настоящее время в 63-м регионе действует 25 мер поддержки для семей с детьми", — рассказала координатор партийного проекта "Крепкая семья" в регионе Мариан Сидухина.

В сфере образования глава кабмина выделил программу капремонта школ, которую "Единая Россия" реализует с Минпросвещения. По ней обновлено более 4 тысяч зданий. Также активно реализуются и другие инициативы партии.

"Продолжается строительство новых школ. Если до занятий долго добираться, помогают школьные автобусы. В российские субъекты поставили почти 3 тысячи таких машин в 2023 году. Всем младшеклассникам предоставляется бесплатное горячее питание за счет федерального бюджета", — отметил премьер.

С сентября 2024 г. ежемесячную надбавку в 5000 руб. будут получать советники директоров по воспитанию в школах и колледжах. Сейчас такие доплаты уже получают классные руководители. В удвоенном размере — в населенных пунктах, где живет менее 100 тыс. человек. Партия предусмотрела в федеральном бюджете средства на эти цели.

В здравоохранении учтены предложения "Единой России" о финансировании программы модернизации первичного звена. Она позволила реконструировать 3,5 тыс. объектов в регионах.

"Закуплено 147 тыс. единиц медицинского оборудования. Около 5 тыс. машин скорой помощи, и втрое больше машин для перевозки врачей и фельдшеров", — сообщил глава кабмина.

Масштабное обновление затрагивает общественные пространства и дворы. Как сообщил Михаил Мишустин, по программе "Формирование комфортной городской среды" преобразили более 65 тысяч пространств. Голосование за объекты благоустройства в этом году "Единая Россия" проводит вместе с Минстроем до 30 апреля.

Премьер-министр выделил опыт "Единой России" в модернизации социальных объектов.

"С учётом огромной эффективной сети "Единой России" создан механизм действенной реализации проектов. Нам это очень помогает", — подчеркнул Михаил Мишустин.

Успешно реализуются и другие программы, которые Правительство разрабатывало при участии партии. Например, программа "Профессионалитет", которая помогает в выполнении поставленной Президентом задачи по подготовке специалистов, охватывает уже 900 колледжей. "Единая Россия" добилась дополнительного финансирования на нее.

По программе социальной догазификации, реализацией которой партия занимается вместе с "Газпром Межрегионгаз", в прошлом году подключили на 40% домов больше, чем годом ранее, отметил Михаил Мишустин. А на комплексное развитие села в прошлом году направили 64 миллиарда рублей. Это позволило продолжить строительство дорог, провести работы по благоустройству, улучшить жилищные условия на селе.

Отдельно он выделил инициативы по поддержке участников СВО, в том числе — предложение рабочей группы по СВО о преимуществах при поступлении участников спецоперации в вузы; работу над развитием поддержки многодетных семей; инициативы в промышленности и внешней экономике.

В заключение премьер-министр подчеркнул, что Правительство и дальше будет делать всё необходимое, чтобы широкие возможности для жителей были доступны в каждом регионе страны.

"Будем делать так, чтобы наши дети ходили в современные садики, школы, посещали интересные, полезные секции. Жители получали качественное лечение, в том числе — и высокотехнологичное. Жили в хороших домах, благоустроенных городах, посёлках, пользовались удобным общественным транспортом, могли найти себе профессию по душе, развиваться. Прочная база для такой работы создана", — заключил Михаил Мишустин.