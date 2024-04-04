В Самаре появится новый автобусный маршрут

В адрес департамента транспорта обратились перевозчики с предложением ввести новый автобусный маршрут "Северное шоссе — станция метро "Кировская". Ведомство организовало рабочую группу, которая определила целесообразность предложения. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии и подписан главой города Еленой Лапушкиной.
В частности, в документации к проекту постановления отмечается, что на рейс выйдут 20 автобусов, которые будут следовать по маршруту: Северное шоссе, Микрорайон "Крутые Ключи", ул. Мира, Храм в честь Сретения Господня, Бульвар Ивана Финютина, ТЦ "МЕГА" ("Леруа Мерлен"), ТЦ "МЕГА" ("ИКЕА"), 23 км, Ледовый дворец "Кристалл", ЖК "Новая Самара", 1-й квартал, СПТУ-50, пос. Мехзавод, ул. Банная, ул. Совхозная, 19 км, ТЦ "Метро Кэш энд Керри", ТРК "Московский", 18 км. Завод приборных подшипников, ул. Чекистов, Кинотеатр "Луч", Завод ЖБИ № 1, Школьная, ул. Магистральная, Магазин, Железнодорожный музей, Юнгородок, ОАО "Гидроавтоматика", Авиагородок, Станция метро "Кировская", Площадь им. Кирова, Станция метро "Кировская" (прямое направление).
Обратное направление: Станция метро "Кировская", Авиагородок, ОАО "Гидроавтоматика", Юнгородок, Костромской пер., Железнодорожный музей, Магазин, ул. Магистральная, Школьная, Завод ЖБИ № 1, Кинотеатр "Луч", ул. Чекистов, 18 км. Завод приборных подшипников, ТРК "Московский", Гипермаркет "Касторама", 19 км, ул. Совхозная, пос. Мехзавод, 1-й квартал, ЖК "Новая Самара", 23 км, ТЦ "МЕГА" ("ИКЕА"), ТЦ "МЕГА" ("Леруа Мерлен"), ул. Дмитрия Устинова, Бульвар Ивана Финютина, Храм в честь Сретения Господня, ул. Мира, Микрорайон "Крутые Ключи", Северное шоссе.
В департаменте транспорта объявили о начале сбора замечаний и предложений по проекту постановления. Их будут принимать до 16 апреля. Жители смогут направить замечания на электронную почту deptrans@samadm.ru или по адресу 443069, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 67А, каб. 5.
Последние комментарии
Это кто? Чо а сражаться за Россию слабо?
А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".
Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.