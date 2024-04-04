В области стартовал набор волонтеров на мероприятия, посвященные 79 годовщине Победы

В этом году масштабные мероприятия Дня Победы вновь сопроводят представители движения "Волонтеры Победы". Добровольцы станут соорганизаторами ключевых мероприятий 9 мая, которые пройдут по всей стране: волонтерское сопровождение Парадов Победы, акция "Георгиевская лента", Международный субботник, проект "Сад памяти", День освобождения Севастополя, День памяти жертв геноцида народов СССР.
В Самарской области 3500 волонтеров помогут в организации Дня Победы в 2024 году.
Присоединиться к волонтерскому корпусу 79-летия Победы может любой желающий.
"Мы ждем добровольцев, которые хотят внести свой вклад в сохранение исторической памяти, защитить нашу историю. Это шанс успеть сказать "спасибо" лично ветеранам Великой Отечественной войны и прикоснуться к истории Великой Победы", — отметил исполнительный директор СамРО ВОД "Волонтеры Победы", член Общественной палаты Самарской области Сергей Андриянов.
Чтобы стать волонтером мероприятий в честь Дня Победы необходимо подать заявку на официальном сайте Движения, выполнив просты шаги:
● зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф;
● пройти обучение, направленное на освоение исторического минимума по основным событиям Великой Отечественной войны;
● выбрать в личном кабинете мероприятие: волонтерыпобеды.рф/lk/mgr/events/id/25172
● ознакомиться с условиями участия;
● подать заявку на мероприятие.
Заявки принимаются до 19 апреля 2024 года.
Дополнительная информация: ответственный сотрудник СамРО ВОД "Волонтеры Победы" Ромаданова Светлана Вячеславовна, тел.: 8 (927) 740-06-41