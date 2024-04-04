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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" вошло в тройку лучших организаций системы "Транснефть" по обеспечению промышленной безопасности и производственного контроля

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" в рамках корпоративного конкурса заняло третье место среди организаций системы "Транснефть" по итогам работы в области промышленной безопасности и производственного контроля за 2023 год.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

На объектах компании отсутствуют аварии и случаи травматизма. В целях совершенствования и поддержания в постоянной готовности сил и средств реагирования аварийно-спасательных формирований в 2023 году организовано более 1000 учебно-тренировочных занятий. Проверена их оснащенность оборудованием и техникой.

Внедрена и эффективно действует система управления промышленной безопасностью. Она включает комплекс мер, повышающих безопасность эксплуатации сооружений и оборудования на всех производственных площадках. В целях предупреждения аварийных ситуаций проводится диагностика, планово-предупредительные ремонты нефтепроводов и технологического оборудования. Своевременно продлеваются сроки безопасной эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений.

Отмечена высокая степень оснащенности аварийно-спасательных формирований компании оборудованием и техникой, их готовность к ликвидации аварий и инцидентов, качество организации производственного контроля, эффективность работы комиссий производственного контроля. Налажена эффективная информационная работа с персоналом подразделений по вопросам обеспечения безопасности на производстве.

АО "Транснефть - Приволга" второй год подряд входит в тройку лидеров. По итогам 2022 года Обществу было присвоено второе место в области промышленной безопасности и производственного контроля среди организаций системы "Транснефть".

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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