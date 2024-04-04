АО "Транснефть - Приволга" вошло в тройку лучших организаций системы "Транснефть" по обеспечению промышленной безопасности и производственного контроля

АО "Транснефть - Приволга" в рамках корпоративного конкурса заняло третье место среди организаций системы "Транснефть" по итогам работы в области промышленной безопасности и производственного контроля за 2023 год.

На объектах компании отсутствуют аварии и случаи травматизма. В целях совершенствования и поддержания в постоянной готовности сил и средств реагирования аварийно-спасательных формирований в 2023 году организовано более 1000 учебно-тренировочных занятий. Проверена их оснащенность оборудованием и техникой.

Внедрена и эффективно действует система управления промышленной безопасностью. Она включает комплекс мер, повышающих безопасность эксплуатации сооружений и оборудования на всех производственных площадках. В целях предупреждения аварийных ситуаций проводится диагностика, планово-предупредительные ремонты нефтепроводов и технологического оборудования. Своевременно продлеваются сроки безопасной эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений.

Отмечена высокая степень оснащенности аварийно-спасательных формирований компании оборудованием и техникой, их готовность к ликвидации аварий и инцидентов, качество организации производственного контроля, эффективность работы комиссий производственного контроля. Налажена эффективная информационная работа с персоналом подразделений по вопросам обеспечения безопасности на производстве.

АО "Транснефть - Приволга" второй год подряд входит в тройку лидеров. По итогам 2022 года Обществу было присвоено второе место в области промышленной безопасности и производственного контроля среди организаций системы "Транснефть".