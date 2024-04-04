АО "Транснефть - Приволга" вошло в тройку лучших организаций системы "Транснефть" по обеспечению промышленной безопасности и производственного контроля

АО "Транснефть - Приволга" в рамках корпоративного конкурса заняло третье место среди организаций системы "Транснефть" по итогам работы в области промышленной безопасности и производственного контроля за 2023 год.
На объектах компании отсутствуют аварии и случаи травматизма. В целях совершенствования и поддержания в постоянной готовности сил и средств реагирования аварийно-спасательных формирований в 2023 году организовано более 1000 учебно-тренировочных занятий. Проверена их оснащенность оборудованием и техникой.
Внедрена и эффективно действует система управления промышленной безопасностью. Она включает комплекс мер, повышающих безопасность эксплуатации сооружений и оборудования на всех производственных площадках. В целях предупреждения аварийных ситуаций проводится диагностика, планово-предупредительные ремонты нефтепроводов и технологического оборудования. Своевременно продлеваются сроки безопасной эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений.
Отмечена высокая степень оснащенности аварийно-спасательных формирований компании оборудованием и техникой, их готовность к ликвидации аварий и инцидентов, качество организации производственного контроля, эффективность работы комиссий производственного контроля. Налажена эффективная информационная работа с персоналом подразделений по вопросам обеспечения безопасности на производстве.
АО "Транснефть - Приволга" второй год подряд входит в тройку лидеров. По итогам 2022 года Обществу было присвоено второе место в области промышленной безопасности и производственного контроля среди организаций системы "Транснефть".
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее