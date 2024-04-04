Самарские таможенники не пустили за границу крокодила Бакса

Сотрудники Самарской таможни остановили незаконный вывоз животного из страны.
В пункте пропуска Орск сотрудники ведомства проверили малотоннажный грузовик, ехавший в Казахстан, и обнаружили живого крокодила по кличке Бакс. Рептилию длиной 1,8 м перевозили в деревянном ящике.
У находившегося за рулем жителя Ростовской области не было разрешительных документов для вывоза животного, а ветеринарный паспорт был заполнен с нарушениями. По документам, Бакс мужчина приобрел в 2009 году.
В отношении автомобилиста возбудили административные дела. Крокодила передадут в специализированную организацию для определения временного места прибывания.
Последние комментарии
Это кто? Чо а сражаться за Россию слабо?
А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".
Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.