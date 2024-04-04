Самарские таможенники не пустили за границу крокодила Бакса

Сотрудники Самарской таможни остановили незаконный вывоз животного из страны.

В пункте пропуска Орск сотрудники ведомства проверили малотоннажный грузовик, ехавший в Казахстан, и обнаружили живого крокодила по кличке Бакс. Рептилию длиной 1,8 м перевозили в деревянном ящике.

У находившегося за рулем жителя Ростовской области не было разрешительных документов для вывоза животного, а ветеринарный паспорт был заполнен с нарушениями. По документам, Бакс мужчина приобрел в 2009 году.

В отношении автомобилиста возбудили административные дела. Крокодила передадут в специализированную организацию для определения временного места прибывания.