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Самарская область — регион-лидер по количеству благоустроенных территорий и введенных объектов водоочистки

МОСКВА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Минстрое России прошло мероприятие, посвященное законотворческой и нормативно-правовой работе по итогам 2023 года. В нем приняли участие статс-секретарь — заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Роман Лябихов. На заседании обсудили реализацию программ, курируемых министерством строительства и ЖКХ РФ, за прошедший год, и отметили регионы-лидеры.

По федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская и среда", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина, благоустроено почти 10 тысяч территорий. В Самарской области в 2023 году по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская и среда" обновлено 462 объекта. По этому показателю регион находится на первом месте в ПФО и на втором месте по России (после Московской области, где обновлено 493 объекта). Всего на пятерку лидеров, куда также вошли Кемеровская область, Республика Башкортостан и Челябинская область, приходится 1966 пространств.

Самарская область также была отмечена как лидер по вводу в эксплуатацию объектов водоотведения по федеральному проекту "Оздоровление Волги". В 2023 году после реконструкции сдан комплекс биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов на ГОКС в Самаре, построены очистные сооружения в Елховском районе и наружные инженерные сети дождевой канализации в Нефтегорске.

В целом с 2019 года в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" в Самарской области введены в эксплуатацию 11 очистных сооружений, не считая тех объектов, которые вводились и промышленными предприятиями. Это позволило существенно сократить сброс в Волгу загрязненных сточных вод. В текущем году планируется построить еще 7 объектов в городах и районах региона.

"Это огромный вклад в оздоровление нашей великой русской реки, нашего достояния", — подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В рамках проекта "Чистая вода" в Самарской области за тот же период построено и реконструировано 15 объектов водоснабжения. Качественной питьевой водой обеспечены более 86% жителей региона.

Подводя итоги законодательной работы в 2023 году, в Минстрое России отметили, что важным аспектом стал закон, направленный на регулирование комплексного развития территорий. Также изменения были внесены в Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Законодательно решены вопросы проведения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома (МКД), являющегося объектом культурного наследия. Изменения коснулись и сферы ЖКХ. Так, установлено, что обслуживание газового оборудования в МКД должно осуществляться специализированной организацией на основании договора. Также по решению Президента РФ от уплаты комиссии при оплате услуг ЖКХ освобождены физические лица, нуждающиеся в социальной поддержке.

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