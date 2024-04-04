Пожарные спасли двух человек из горевшей квартиры в Чапаевске

В четверг, 4 апреля, в 2:24, начался пожаре в квартире на ул. Железнодорожной, 109 в Чапаевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Управления.

Горела микроволновка и вещи на площади 10 кв. м. На тушение направили 20 человек, которые ликвидировали пожар в 2:49.

При тушении огнеборцы спасли двух человек, из здания эвакуировали троих человек. Обстоятельства случившегося устанавливают.