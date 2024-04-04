В Самаре ул. Чернореченскую перекроют до октября

В Самаре ограничат движение на участке ул. Чернореченской. Дорогу закроют для ремонта по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

Ограничение будет действовать с 10:00 5 апреля до 23:59 30 сентября на участке от ул. Владимирской до ул. Спортивной.

На Чернореченской планируют привести в порядок трубопроводы, обновить системы освещения.

Напомним, работы уже начались. Улицу ожидает не просто ремонт методом больших "карт", а комплексное благоустройство - от фасада до фасада.