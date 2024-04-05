Самарские синоптики рассказали о погоде на ближайшие выходные

В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды в Самарской области с 5 по 8 апреля.
В пятницу, 5 апреля, в Самарской области облачно, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северный, 5…10 м/с. Температура воздуха +4…+9 °C.
В субботу, 6 числа, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем +7…+12 °C.
7 апреля ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночные часы 0…+5 °C, в дневные +11…+16 °C.
В начале рабочей недели в Самарской области прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 °C, днем +13…+18 °C.
Последние комментарии
Это кто? Чо а сражаться за Россию слабо?
А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".
Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.