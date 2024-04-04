МБА обыграла баскетболистов "Самары"

В четверг, 4 апреля, в СКК "Дворец Спорта им. Высоцкого" состоялся матч Единой лиги ВТБ между командами МБА и "Самарой".
МБА, потеряв преимущество в +16 очков, все же обыграла "Самару". Счет составил 73:69.
БК "Самара" в следующем туре, 7 апреля в 17:00, встретится с "Автодором".
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.