В 2023 г. отделение СФР обеспечило средствами реабилитации более 20 тыс. жителей региона

В 2023 году более 20 тысяч граждан с инвалидностью в Самарской области получили от регионального Отделения Социального фонда России технические средства реабилитации. В общей сложности на эти цели было направлено 1,6 миллиарда рублей.

Граждане с инвалидностью могут выбирать, каким именно способом будут получать технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия. Чтобы получить ТСР в натуральном виде, нужно обратиться с заявлением в региональное Отделение СФР и ждать дальнейшей закупки нужного изделия. Кроме того, приобрести ТСР можно и самостоятельно, после чего обратиться в Отделение фонда за компенсацией. Последний способ — это покупка необходимых изделий с помощью электронного сертификата.

Электронный сертификат — это запись в реестре, которая привязывается к номеру банковской карты платежной системы МИР. На выданный электронный сертификат Социальный Фонд записывает определенную сумму, которую гражданин может потратить на приобретение изделий, рекомендованных в индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА). В настоящее время по сертификату можно приобрести все виды средств реабилитации, включенные в Федеральный перечень.

Ознакомиться со списком доступных по сертификату изделий можно в электронном Каталоге ТСР (https://ktsr.sfr.gov.ru/). Сервис также оснащен удобными калькуляторами, в которых можно рассчитать стоимость электронного сертификата. Кроме того, здесь можно найти информацию о торговых точках, которые принимают его к оплате.

Подать заявку на обеспечение ТСР можно онлайн на портале Госуслуг, в клиентских службах Отделения СФР по Самарской области и МФЦ.