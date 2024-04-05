Режим ЧС введен в двух районах Самарской области

В настоящее время в двух муниципальных районах Самарской области введен режим "Чрезвычайная ситуация", сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Режим ЧС введен в Большеглушицком и Волжском районах. В 13 муниципальных районах — "Повышенная готовность" (Алексеевский, Богатовский, Большечерниговский, Борский, Исаклинский, Кинель — Черкасский, Кошкинский, Красноармейский, Нефтегорский, Пестравский, Сергиевский, Ставропольский, Хворостянский).

Подтоплены 8 низководных мостов в муниципальных районах Пестравский, Кинель-Черкасский, Красноярский и Большеглушицкий, 656 частных жилых домов и 1314 приусадебных участков в Ставропольском, Пестравском, Большеглушицком, Большечерниговском, Алексеевском, Елховском, Волжском, Нефтегорском, Красноармейском и Борском районах.

Подтопленных участков автомобильных дорог и объектов экономики нет.

Эвакуировано 456 человек, в том числе 74 ребенка. Подготовлено 13 пунктов временного размещения на 3000 мест. В 6 пунктах временного размещения находятся 56 человек, в том числе 11 детей.

За сутки освободились от воды 12 жилых домов и 3 приусадебных участка.

От Главного управления привлечен мобильный узел связи и аэромобильная группировка в составе 22 человек и 3 единиц техники.

"Помощь пострадавшему населению оказывает группировка Волжского спасательного центра МЧС России в составе 24 человек и 8 единиц техники, (в том числе 5 плавсредств, а также группа беспилотных летательных аппаратов)", - сообщили в ведомстве.