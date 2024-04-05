В Большой Глушице затопило 316 домов

Большая вода пришла во многие районы региона. Один из наиболее пострадавших населенных пунктов — Большая Глушица в Большеглушицком районе. В ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что на территории села введен режим ЧС.

В результате повышения температуры воздуха, активного снеготаяния и последующего подъема уровня воды в реке Большой Иргиз в Большой Глушице подтопило 14 жилых домов и 37 приусадебных участков.

"На сегодня подтоплено 316 жилых домов с приусадебными участками. 15 человек, в том числе шесть детей, размещены в пункте временного размещения на базе культурно-оздоровительного центра "Космос", — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

На месте чрезвычайной ситуации находится оперативная группа и временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов. Личный состав Волжского спасательного центра МЧС России также оказывает помощь пострадавшему населению. Для мониторинга паводковой обстановки применяются беспилотные авиационные системы.

Всего для ликвидации последствий ЧС привлечено 57 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 36 человек и 14 единицы техники.