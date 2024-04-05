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Общество

Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Самарской области

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 5 апреля, стартовал опрос общественного мнения о реализации на территории Самарской области национального проекта "Безопасные качественные дороги", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.

Опрос проводится ежеквартально в официальном сообществе нацпроекта в социальной сети "ВКонтакте" "Дороги Самарской области" (https://vk.com/bkadsamarobl).

Пользователям соцсети предлагается выбрать из представленных вариантов ответов самые эффективные меры безопасности дорожного движения или предложить свой вариант. Принять участие в опросе может любой пользователь социальной сети.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" реализуется в Самарской области с 2019 года. Он охватывает дороги Самарско-Тольяттинской агломерации — региональные трассы и улично-дорожную сеть Самары и Тольятти.

В 2024 году в регионе предусмотрены работы по ремонту и капитальному ремонту 46 участков автомобильных дорог протяженностью 183 км, в том числе 21 участка в Самаре протяженностью 26,1 км и 6 участков в Тольятти протяженностью 13,76 км. К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.

Помимо обновления дорожного покрытия вдоль автомобильных дорог ведется строительство тротуаров и устройство улично-дорожного освещения. Также дорожные объекты оснащаются современными средствами безопасности дорожного движения, например, пешеходными светофорами Т-7 с освещением на солнечных батареях, барьерным и пешеходным ограждениями, искусственными дорожными неровностями, дорожными знаками с подсветкой.

Опрос о мерах по безопасности дорожного движения будет доступен на площадке нацпроекта региона для пользователей в соцсети "ВКонтакте" до 1 июля 2024 года.

Какие меры повышения безопасности дорожного движения Вы считаете наиболее эффективными?

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Последние комментарии

Вячеслав Гусев 05 апреля 2024 03:08 Представители диаспор в Самарской области высказались о важности соблюдения законов РФ и уважения местной культуры

Это кто? Чо а сражаться за Россию слабо?

Вячеслав Гусев 25 марта 2024 04:20 Данные об угрозах школам Самары после теракта в "Крокусе" прокомментировала Екатерина Мизулина

А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".

Ольга Здобнухина 21 марта 2024 15:33 Ситуация на грани: жители Самары высказались об изменении в закон об обращении с животными

Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

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