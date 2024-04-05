Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Самарской области

В пятницу, 5 апреля, стартовал опрос общественного мнения о реализации на территории Самарской области национального проекта "Безопасные качественные дороги", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.

Опрос проводится ежеквартально в официальном сообществе нацпроекта в социальной сети "ВКонтакте" "Дороги Самарской области" (https://vk.com/bkadsamarobl).

Пользователям соцсети предлагается выбрать из представленных вариантов ответов самые эффективные меры безопасности дорожного движения или предложить свой вариант. Принять участие в опросе может любой пользователь социальной сети.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" реализуется в Самарской области с 2019 года. Он охватывает дороги Самарско-Тольяттинской агломерации — региональные трассы и улично-дорожную сеть Самары и Тольятти.

В 2024 году в регионе предусмотрены работы по ремонту и капитальному ремонту 46 участков автомобильных дорог протяженностью 183 км, в том числе 21 участка в Самаре протяженностью 26,1 км и 6 участков в Тольятти протяженностью 13,76 км. К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.

Помимо обновления дорожного покрытия вдоль автомобильных дорог ведется строительство тротуаров и устройство улично-дорожного освещения. Также дорожные объекты оснащаются современными средствами безопасности дорожного движения, например, пешеходными светофорами Т-7 с освещением на солнечных батареях, барьерным и пешеходным ограждениями, искусственными дорожными неровностями, дорожными знаками с подсветкой.

Опрос о мерах по безопасности дорожного движения будет доступен на площадке нацпроекта региона для пользователей в соцсети "ВКонтакте" до 1 июля 2024 года.