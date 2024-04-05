В Чапаевске мужчина погиб под грузовым поездом

В четверг, 4 апреля, около железнодорожной станции Чапаевск в Самарской области произошла трагедия. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Под грузовой поезд попал мужчина, который, по предварительным данным, переходил железнодорожные пути в запрещенном месте и при этом пользовался смартфоном. Пострадавший погиб на месте.
Машинист поезда экстренно тормозил, но предотвратить столкновение не смог.
В связи со случившимся организована доследственная проверка по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта").
Представители Центрального МСУТ СК РФ напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте. "Основными причинами травмирования граждан на железной дороге являются незнание и нарушение правил безопасности, нахождение на железнодорожных путях в запрещенных местах, неоправданная спешка и беспечность, использование гаджетов, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами", — поясняют представители следствия.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!