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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Четыре человека провалились в промоину на болотоходе под Тольятти

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 4 апреля, в Ставропольском районе четырех человек спасли на Волге. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области

В 8 км от с. Усолье на Волге провалился в промоину болотоход, в котором было четыре человека. Им на помощь выехал аэроглиссер.

В 21:30 всех пассажиров болотохода доставили на спасательную станцию. Медицинская помощь им не потребовалась.

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