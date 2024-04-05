Четыре человека провалились в промоину на болотоходе под Тольятти

В четверг, 4 апреля, в Ставропольском районе четырех человек спасли на Волге. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
В 8 км от с. Усолье на Волге провалился в промоину болотоход, в котором было четыре человека. Им на помощь выехал аэроглиссер.
В 21:30 всех пассажиров болотохода доставили на спасательную станцию. Медицинская помощь им не потребовалась.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!