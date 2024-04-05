Четыре человека провалились в промоину на болотоходе под Тольятти

В четверг, 4 апреля, в Ставропольском районе четырех человек спасли на Волге. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

В 8 км от с. Усолье на Волге провалился в промоину болотоход, в котором было четыре человека. Им на помощь выехал аэроглиссер.

В 21:30 всех пассажиров болотохода доставили на спасательную станцию. Медицинская помощь им не потребовалась.