Совет Федерации осудил попытки внешнего вмешательства в выборы президента РФ

В ходе пленарного заседания Совета Федерации сенаторы приняли Обращение к ООН, международным парламентским организациям и парламентам иностранных государств в связи с попытками внешнего вмешательства в выборы президента России.

Текст Обращения был совместно проработан с ЦИК России и МИД России. Документ подготовлен во исполнение поручения председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о доведении до парламентов и международных организаций информации о грубом вмешательстве Запада во внутренние дела Российский Федерации, избирательный процесс страны и нарушении всех норм международного права. С полным текстом Обращения можно ознакомиться на сайте "Парламентской газеты" — официальном издании Федерального Собрания РФ.

В документе, в частности, отмечается, что попытки вмешательства в большинстве случаев координировались США. Это выражалось, помимо прочего, в публичных заявлениях высокопоставленных западных политиков о непризнании результатов выборов президента РФ, что является грубым нарушением общепризнанных норм международного права, включая Декларацию 1965 г. о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств. Предпринимались активные попытки подорвать функционирование всей избирательной системы страны, с целью чего было предпринято более чем 12 млн кибератак на официальный сайт ЦИК.

По словам заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представителя от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарита Мухаметшина, действия по срыву выборов президента России предпринимал также и киевский режим.

"В документе отдельно подчеркнуто, что Совет Федерации призывает осудить действия координируемых Вашингтоном стран коллективного Запада по поощрению терроризма и экстремизма в целях дестабилизации обстановки в России в период избирательной кампании. В период выборов подстрекаемый натовскими кураторами киевский режим и его вооруженные формирования обстреливали избирательные участки в приграничных регионах России, а сразу на следующий день после определения результатов выборов в концертном зале "Крокус Сити Холл" иностранными гражданами был вероломно исполнен кровавый террористический акт. В связи с этим, хотелось бы еще раз выразить мои глубочайшие соболезнования всем, кого затронула эта страшная трагедия", — отметил Фарит Мухаметшин.

В Обращении сенаторов отмечены попытки воспрепятствования прибытию в Россию приглашенных на выборы президента иностранных наблюдателей.

"Несмотря на тщетные попытки стран коллективного Запада оказать бесцеремонное давление на международных наблюдателей, благодаря слаженным усилиям всех заинтересованных органов власти, включая тесное взаимодействие обеих палат Федерального Собрания, МИД России и ЦИК России, за подписью председателей палат российского парламента было направлено более 120 приглашений в международные организации и парламенты иностранных государств принять участие в наблюдении за выборами. Всего были приглашены 40 делегаций однопалатных парламентов, 36 делегаций верхних палат и 35 делегаций — нижних палат", — подчеркнул парламентарий.

Сенатор отметил активную гражданскую позицию избирателей, рассказал международным наблюдателям об особенностях процедур и организации процесса голосования в этом году, а также поблагодарил мониторинговую миссию за их взвешенную позицию и беспристрастный подход к наблюдению за выборами. В свою очередь, международные эксперты отметили, что процесс проведения выборов был организован на высоком уровне, соответствующим лучшим мировым стандартам. Некоторые особые методы и практики организации и проведения выборы в России иностранные наблюдатели посчитали эффективными и заинтересовались в заимствовании такого положительного опыта.

Фарит Мухаметшин добавил: "Активную работу по взаимодействию с международными наблюдателями проводил и наш Комитет Совета Федерации по международным делам. По своей линии принял участие во встрече с наблюдателями от Организации исламского сотрудничества, которые в течение недели работали в Москве. Одновременно с этим, в режиме видеоконференцсвязи провели встречу с международными наблюдателями, находящимися в Самарской области, которые представляли Алжир, Боснию и Герцеговину, Венесуэлу, Парагвай, США и Болгарию".

В обращении Совета Федерации сенаторы также приветствовали позицию государств мирового большинства, отказавшихся поддержать инициированное США и их сателлитами заявление с осуждением организации выборов президента России. Это говорит о близости позиций нашей страны и партнеров по всему миру, а также нашей общей приверженности построению многополярного мироустройства и обеспечению безопасного и справедливого глобального развития.