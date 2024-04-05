Сельскохозяйственные предприятия Самарской области развиваются благодаря господдержке

И. о. первого вице-губернатора — председателя правительства Наталья Катина побывала с рабочим визитом в Ставропольском районе области, где осмотрела два предприятия животноводства — ООО "Проммол" в с. Васильевка и АО "Нива" в с. Нижнее Санчелеево.

Компания "Проммол" в 2021 г. пережила серьезный кризис: из-за лейкоза здесь пришлось полностью заменить поголовье. На предприятии провели оздоровительные мероприятия. В 2022–2023 гг. было приобретено маточное поголовье в 580 голов. К настоящему времени общее поголовье крупного рогатого скота достигло 1160 голов. За относительно небольшое время компания вновь встала на ноги, стабильно работает и развивает производство. Это стало возможным благодаря господдержке: из областного бюджета на закупку племенного поголовья за два года были выделены субсидии в размере более 45 млн рублей.

Сегодня дойное стадо на предприятии "Проммол" насчитывает 520 коров. Продуктивность — порядка 30-32 л от каждой коровы в сутки. Все качественные характеристики молока — жирность, содержание белка, бактериологическая обсемененность — строго учитываются и полностью соответствуют норме. Со сбытом продукции трудностей нет — ее охотно забирают предприятия переработки.

Проблема на ООО "Проммол" сейчас только одна. При оптимальных условиях труда: достаточно высокая зарплата (60-70 тыс. руб.), график работы двое через двое суток, трансфер от дома до фермы, компания испытывает дефицит кадров. Сказывается близость к большому городу, Тольятти, и новые возможности для трудоустройства. Тем не менее, компания "Проммол" намерена преодолеть и эти трудности и планирует расширять производство.

Акционерное общество "Нива" в Нижнем Санчелеево — одно из наиболее успешно развивающихся животноводческих хозяйств молочного направления. Высокопродуктивное стадо голштинской породы, современные методы ведения агробизнеса позволяют достигать высоких результатов. Надои от лучших буренок хозяйства достигают 60 л в сутки. Качественную продукцию АО "Нива" охотно покупают предприятия переработки, в основном она идет на производство детского питания.

Система датчиков, которой оборудован автоматизированный доильный зал, позволяет контролировать динамику объема молока, полученного от каждой коровы. Любое отклонение от нормативных показателей — сигнал для зоотехников обратить особое внимание на состояние здоровья животного и сбалансированность рациона питания.

На предприятии созданы все условия для комфортного пребывания подопечных. В июне 2021 г. АО "Нива" построило и ввело в эксплуатацию новый коровник на 400 мест для дойного стада, в 2023 г. — здание для раннего сухостоя на 150 мест. Только в 2023 г. благодаря различным механизмам господдержки предприятие получило 54 млн рублей.

В планах на этот год — строительство новых производственных мощностей, а в перспективе предприятие планирует открыть собственный цех переработки.

Наталья Катина отметила, что животноводство — та отрасль, которая имеет большой потенциал развития в Самарской области.

"Мы поддерживаем животноводство по 16 различным направлениям, на эти цели в региональном бюджете предусмотрено более 1,5 млрд рублей. Мы помогаем строить семейные фермы, выдаем гранты начинающим предпринимателям, выделяем субсидии на обновление поголовья и производство молока и мяса в живом весе. Эти меры востребованы у сельхозтоваропроизводителей и дают результат", — отметила и. о. председателя правительства.