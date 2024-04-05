Сельскохозяйственные предприятия Самарской области развиваются благодаря господдержке

И. о. первого вице-губернатора — председателя правительства Наталья Катина побывала с рабочим визитом в Ставропольском районе области, где осмотрела два предприятия животноводства — ООО "Проммол" в с. Васильевка и АО "Нива" в с. Нижнее Санчелеево.
Компания "Проммол" в 2021 г. пережила серьезный кризис: из-за лейкоза здесь пришлось полностью заменить поголовье. На предприятии провели оздоровительные мероприятия. В 2022–2023 гг. было приобретено маточное поголовье в 580 голов. К настоящему времени общее поголовье крупного рогатого скота достигло 1160 голов. За относительно небольшое время компания вновь встала на ноги, стабильно работает и развивает производство. Это стало возможным благодаря господдержке: из областного бюджета на закупку племенного поголовья за два года были выделены субсидии в размере более 45 млн рублей.
Сегодня дойное стадо на предприятии "Проммол" насчитывает 520 коров. Продуктивность — порядка 30-32 л от каждой коровы в сутки. Все качественные характеристики молока — жирность, содержание белка, бактериологическая обсемененность — строго учитываются и полностью соответствуют норме. Со сбытом продукции трудностей нет — ее охотно забирают предприятия переработки.
Проблема на ООО "Проммол" сейчас только одна. При оптимальных условиях труда: достаточно высокая зарплата (60-70 тыс. руб.), график работы двое через двое суток, трансфер от дома до фермы, компания испытывает дефицит кадров. Сказывается близость к большому городу, Тольятти, и новые возможности для трудоустройства. Тем не менее, компания "Проммол" намерена преодолеть и эти трудности и планирует расширять производство.
Акционерное общество "Нива" в Нижнем Санчелеево — одно из наиболее успешно развивающихся животноводческих хозяйств молочного направления. Высокопродуктивное стадо голштинской породы, современные методы ведения агробизнеса позволяют достигать высоких результатов. Надои от лучших буренок хозяйства достигают 60 л в сутки. Качественную продукцию АО "Нива" охотно покупают предприятия переработки, в основном она идет на производство детского питания.
Система датчиков, которой оборудован автоматизированный доильный зал, позволяет контролировать динамику объема молока, полученного от каждой коровы. Любое отклонение от нормативных показателей — сигнал для зоотехников обратить особое внимание на состояние здоровья животного и сбалансированность рациона питания.
На предприятии созданы все условия для комфортного пребывания подопечных. В июне 2021 г. АО "Нива" построило и ввело в эксплуатацию новый коровник на 400 мест для дойного стада, в 2023 г. — здание для раннего сухостоя на 150 мест. Только в 2023 г. благодаря различным механизмам господдержки предприятие получило 54 млн рублей.
В планах на этот год — строительство новых производственных мощностей, а в перспективе предприятие планирует открыть собственный цех переработки.
Наталья Катина отметила, что животноводство — та отрасль, которая имеет большой потенциал развития в Самарской области.
"Мы поддерживаем животноводство по 16 различным направлениям, на эти цели в региональном бюджете предусмотрено более 1,5 млрд рублей. Мы помогаем строить семейные фермы, выдаем гранты начинающим предпринимателям, выделяем субсидии на обновление поголовья и производство молока и мяса в живом весе. Эти меры востребованы у сельхозтоваропроизводителей и дают результат", — отметила и. о. председателя правительства.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?