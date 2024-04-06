Из ТЦ "Мега" эвакуировали 300 человек

В пятницу, 5 апреля, проводилась эвакуация посетителей и сотрудников из самарского ТЦ "Мега".

Как сообщает ГУ МЧС России по Самарской области, в 17:21 поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании ТЦ. Прибывшие на вызов огнеборцы установили, что срабатывание было ложным.

В целях безопасности до прибытия пожарных было эвакуировано 300 человек, в том числе 30 детей.