Из ТЦ "Мега" эвакуировали 300 человек

В пятницу, 5 апреля, проводилась эвакуация посетителей и сотрудников из самарского ТЦ "Мега".
Как сообщает ГУ МЧС России по Самарской области, в 17:21 поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании ТЦ. Прибывшие на вызов огнеборцы установили, что срабатывание было ложным.
В целях безопасности до прибытия пожарных было эвакуировано 300 человек, в том числе 30 детей.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!