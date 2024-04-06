В Самарской области за сутки паводок ушел из 343 домов

На утро 6 апреля за прошедшие сутки в Самарской области от паводковых вод освободились 343 жилых дома и 783 приусадебных участка. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
В чрезвычайном ведомстве уточняют, что остаются подтопленными 457 частных жилых домов и 1223 приусадебных участка в Ставропольском, Сергиевском, Пестравском, Большечерниговском, Большеглушицком, Кинель-Черкасском, Елховском, Волжском, Нефтегорском, Красноармейском, Красноярском, Борском районах.
Также подтоплен один участок автомобильной дороги местного значения в селе Пестравка. Остаются подтопленными семь низководных мостов в Пестравском, Кинель-Черкасском, Красноярском и Большеглушицком районах.
Сейчас спасатели продолжают оказывать помощь населению в подтопленных районах. Проводится эвакуация жителей. Людей с помощью плавсредств доставляют на сушу, осуществляют подвоз продуктов и предметов первой необходимости.
В Самарской области эвакуировано 456 человек, в том числе 74 ребенка. В шести пунктах временного размещения находятся 62 человека, в том числе 16 детей.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!