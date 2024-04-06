В Самарской области за сутки паводок ушел из 343 домов

На утро 6 апреля за прошедшие сутки в Самарской области от паводковых вод освободились 343 жилых дома и 783 приусадебных участка. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В чрезвычайном ведомстве уточняют, что остаются подтопленными 457 частных жилых домов и 1223 приусадебных участка в Ставропольском, Сергиевском, Пестравском, Большечерниговском, Большеглушицком, Кинель-Черкасском, Елховском, Волжском, Нефтегорском, Красноармейском, Красноярском, Борском районах.

Также подтоплен один участок автомобильной дороги местного значения в селе Пестравка. Остаются подтопленными семь низководных мостов в Пестравском, Кинель-Черкасском, Красноярском и Большеглушицком районах.

Сейчас спасатели продолжают оказывать помощь населению в подтопленных районах. Проводится эвакуация жителей. Людей с помощью плавсредств доставляют на сушу, осуществляют подвоз продуктов и предметов первой необходимости.

В Самарской области эвакуировано 456 человек, в том числе 74 ребенка. В шести пунктах временного размещения находятся 62 человека, в том числе 16 детей.