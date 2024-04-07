Река Малый Кинель вышла из берегов до опасного уровня

Приволжское УГМС 7 апреля предупреждает об опасном гидрологическом явлении в с. Полудни Кинель-Черкасского района.
Уровень воды в реке Малый Кинель у населенного пункта достиг 632 см, что выше опасного уровня на 12 сантиметров.
Как сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области, с 6 апреля смена спасателей несет дежурство в селе Полудни. С подтопленных территорий переправлено 10 человек.
Ранее глава района Валерий Фролов сообщал, что автомобильный мост в Полуднях затопило в прошлые выходные, а в ночь с 3 на 4 апреля вода пришла в село.
Последние комментарии
Это кто? Чо а сражаться за Россию слабо?
А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".
Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.