Река Малый Кинель вышла из берегов до опасного уровня

Приволжское УГМС 7 апреля предупреждает об опасном гидрологическом явлении в с. Полудни Кинель-Черкасского района.

Уровень воды в реке Малый Кинель у населенного пункта достиг 632 см, что выше опасного уровня на 12 сантиметров.

Как сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области, с 6 апреля смена спасателей несет дежурство в селе Полудни. С подтопленных территорий переправлено 10 человек.

Ранее глава района Валерий Фролов сообщал, что автомобильный мост в Полуднях затопило в прошлые выходные, а в ночь с 3 на 4 апреля вода пришла в село.