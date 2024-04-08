Полицейские прокомментировали итоги проверки после массовой драки в парке Победы

В ГУ МВД по Самарской области рассказали, какие меры приняли в отношении участников массовой драки в парке Победы в Самаре. Регион после этого пришлось покинуть нескольким людям.

Напомним, с 15 по 17 октября 2023 г. в Самаре произошло несколько конфликтов между подростками и мигрантами. В частности, в соцсетях сообщалось, что мигранты избили несовершеннолетних в парке Победы. Позже потерпевших ребят также выследили и жестоко избили толпой у дома. По этим фактам были возбуждены уголовные дела.

"В отношении гражданина соседнего государства 1972 г. р., являющегося родителем одного из участников указанного конфликта, принято решение о неразрешении въезда в РФ по п. 4 ст. 26 ФЗ-114 "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". В этой связи в ноябре 2023 года ему аннулирован патент на работу и сокращен срок временного пребывания. Указанный гражданин убыл за пределы РФ", — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Кроме этого, как сообщили в полиции, 35-летнюю мать несовершеннолетнего участника конфликта выдворили вместе с ним за пределы РФ. Также ей запретили въезд в нашу страну — по основаниям, предусмотренным п. 2.1 ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 15.08.1996 No 114-ФЗ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ".

В ГУ МВД по Самарской области добавили, что сейчас повышена эффективность работы по выявлению незаконно находящихся иностранных граждан на территории РФ.

"За 12 месяцев 2023 года, сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области составлено 19535 протоколов об административных правонарушениях, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 26% больше, чем в прошлом году, из них в сфере миграции 18419, что больше на 39% чем за 2022 год. По итогам 2023 года к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания) привлечено 4557, что почти в четыре раза больше, чем в предыдущем году. Как следствие, существенно увеличилось количество принятых судами решений о выдворении до 4469 (+242%), в том числе в принудительной форме до 1246 (+326%). Только за два месяца 2024 года судами Самарской области вынесено 612 решений об административном выдворении за пределы территории Российской Федерации иностранных граждан (+62%)", — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Также в полиции отметили, что за 2023 год принято 5091 решение о неразрешении въезда на территорию РФ. Это в четыре раза больше, чем в предыдущим году. За два месяца 2024 года — 921 решение о неразрешении въезда на территорию РФ (+122%).

Ранее глава ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов рассказал, что в регион стали реже прибывать мигранты. Чаще всего в Самарскую область приезжают из стран СНГ. Лидирует в "поставке" мигрантов Узбекистан — 39%. Но втором месте Таджикистан — 33%. Еще 9% прибыли из Казахстана, 4% — из Киргизии. Граждан из Армении и Азербайджана — по 3%.