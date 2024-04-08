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Общество

Полицейские прокомментировали итоги проверки после массовой драки в парке Победы

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ГУ МВД по Самарской области рассказали, какие меры приняли в отношении участников массовой драки в парке Победы в Самаре. Регион после этого пришлось покинуть нескольким людям.

Напомним, с 15 по 17 октября 2023 г. в Самаре произошло несколько конфликтов между подростками и мигрантами. В частности, в соцсетях сообщалось, что мигранты избили несовершеннолетних в парке Победы. Позже потерпевших ребят также выследили и жестоко избили толпой у дома. По этим фактам были возбуждены уголовные дела.

"В отношении гражданина соседнего государства 1972 г. р., являющегося родителем одного из участников указанного конфликта, принято решение о неразрешении въезда в РФ по п. 4 ст. 26 ФЗ-114 "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". В этой связи в ноябре 2023 года ему аннулирован патент на работу и сокращен срок временного пребывания. Указанный гражданин убыл за пределы РФ", — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Кроме этого, как сообщили в полиции, 35-летнюю мать несовершеннолетнего участника конфликта выдворили вместе с ним за пределы РФ. Также ей запретили въезд в нашу страну — по основаниям, предусмотренным п. 2.1 ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 15.08.1996 No 114-ФЗ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ".

В ГУ МВД по Самарской области добавили, что сейчас повышена эффективность работы по выявлению незаконно находящихся иностранных граждан на территории РФ.

"За 12 месяцев 2023 года, сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области составлено 19535 протоколов об административных правонарушениях, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 26% больше, чем в прошлом году, из них в сфере миграции 18419, что больше на 39% чем за 2022 год. По итогам 2023 года к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания) привлечено 4557, что почти в четыре раза больше, чем в предыдущем году. Как следствие, существенно увеличилось количество принятых судами решений о выдворении до 4469 (+242%), в том числе в принудительной форме до 1246 (+326%). Только за два месяца 2024 года судами Самарской области вынесено 612 решений об административном выдворении за пределы территории Российской Федерации иностранных граждан (+62%)", — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Также в полиции отметили, что за 2023 год принято 5091 решение о неразрешении въезда на территорию РФ. Это в четыре раза больше, чем в предыдущим году. За два месяца 2024 года — 921 решение о неразрешении въезда на территорию РФ (+122%).

Ранее глава ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов рассказал, что в регион стали реже прибывать мигранты. Чаще всего в Самарскую область приезжают из стран СНГ. Лидирует в "поставке" мигрантов Узбекистан — 39%. Но втором месте Таджикистан — 33%. Еще 9% прибыли из Казахстана, 4% — из Киргизии. Граждан из Армении и Азербайджана — по 3%.

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Это кто? Чо а сражаться за Россию слабо?

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А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".

Ольга Здобнухина 21 марта 2024 15:33 Ситуация на грани: жители Самары высказались об изменении в закон об обращении с животными

Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

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