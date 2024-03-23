В Самарскую область стали реже прибывать мигранты

Показатели миграции в Самарской области сократились. Об этом сказано в отчете начальника ГУ МВД России по Самарской области Игоря Иванова, который планируют включить в повестку пленарного заседания губернской думы в марте этого года.
Игорь Иванов сообщает, что на учет по месту пребывания в 2023 г. в Самарской области поставили 221744 мигранта (-16,4%). Но на 12,8% возросло число первичной постановки на учет — 139158 иностранцев. Чаще всего из-за рубежа в Самарскую область приезжают для работы — 57,2%. С учета сняли 130378 иностранцев.
Как рассказывает Игорь Иванов, чаще всего в Самарскую область приезжают из стран СНГ. Лидирует в "поставке" мигрантов Узбекистан — 39%. Но втором месте Таджикистан — 33%. Еще 9% прибыли из Казахстана, 4% — из Киргизии. Граждан из Армении и Азербайджана — по 3%.
Иностранцы и лица без гражданства совершили в регионе 1408 преступлений (+20,2%). Большинство из них, а именно 939 преступлений, связано с незаконным оборотом наркотиков. Также зарегистрировано 2911 преступлений в сфере миграционного законодательства (+13,2%). Из них по ст. 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции" — 15 (+87,5%), по ст. 322.2 "Фиктивная регистрация…" — 340 (+51,1%), по статье 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации" — 2556 (+9,3%).
Напомним, в Самарской области регистрировались и случаи получения взяток сотрудниками полиции за ускорение предоставления услуг миграционного учета. Например, под суд отправили теперь уже бывшую начальницу отдела полиции Красноглинского района.
В этом году в Самарской области мигрантам запретили работать в такси, сфере образования и в общественном транспорте. С инициативой об ужесточении контроля за занятостью иностранных граждан выступил губернатор Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.