В Самарскую область стали реже прибывать мигранты

Показатели миграции в Самарской области сократились. Об этом сказано в отчете начальника ГУ МВД России по Самарской области Игоря Иванова, который планируют включить в повестку пленарного заседания губернской думы в марте этого года.

Игорь Иванов сообщает, что на учет по месту пребывания в 2023 г. в Самарской области поставили 221744 мигранта (-16,4%). Но на 12,8% возросло число первичной постановки на учет — 139158 иностранцев. Чаще всего из-за рубежа в Самарскую область приезжают для работы — 57,2%. С учета сняли 130378 иностранцев.

Как рассказывает Игорь Иванов, чаще всего в Самарскую область приезжают из стран СНГ. Лидирует в "поставке" мигрантов Узбекистан — 39%. Но втором месте Таджикистан — 33%. Еще 9% прибыли из Казахстана, 4% — из Киргизии. Граждан из Армении и Азербайджана — по 3%.

Иностранцы и лица без гражданства совершили в регионе 1408 преступлений (+20,2%). Большинство из них, а именно 939 преступлений, связано с незаконным оборотом наркотиков. Также зарегистрировано 2911 преступлений в сфере миграционного законодательства (+13,2%). Из них по ст. 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции" — 15 (+87,5%), по ст. 322.2 "Фиктивная регистрация…" — 340 (+51,1%), по статье 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации" — 2556 (+9,3%).

Напомним, в Самарской области регистрировались и случаи получения взяток сотрудниками полиции за ускорение предоставления услуг миграционного учета. Например, под суд отправили теперь уже бывшую начальницу отдела полиции Красноглинского района.

В этом году в Самарской области мигрантам запретили работать в такси, сфере образования и в общественном транспорте. С инициативой об ужесточении контроля за занятостью иностранных граждан выступил губернатор Дмитрий Азаров.