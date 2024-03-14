Экс-полицейскую из Самары будут судить за взятки от мигрантов

Прокуратура Самарской области утвердила обвинение по уголовному делу бывшей сотрудницы полиции по ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").
По версии следствия, начальница отдела по вопросам миграции ОП № 8 (Красноглинский район) УМВД России по Самаре с июня по декабрь 2022 г. получала взятки — всего 64 тыс. рублей. За это она должна была ускорять предоставление услуг миграционного учета взяткодателю и 21 человеку, которых он представлял. Так, сотрудница МВД вне очереди оформляла паспорта гражданам Таджикистана, вступившим в гражданство РФ и регистрацию по месту жительства иностранцам, имеющим вид на жительство или разрешение на временное проживание.
Уголовное дело направят в Красноглинский районный суд Самары.
Последние комментарии
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..