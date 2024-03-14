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Преступления Происшествия

Экс-полицейскую из Самары будут судить за взятки от мигрантов

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самарской области утвердила обвинение по уголовному делу бывшей сотрудницы полиции по ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

По версии следствия, начальница отдела по вопросам миграции ОП № 8 (Красноглинский район) УМВД России по Самаре с июня по декабрь 2022 г. получала взятки — всего 64 тыс. рублей. За это она должна была ускорять предоставление услуг миграционного учета взяткодателю и 21 человеку, которых он представлял. Так, сотрудница МВД вне очереди оформляла паспорта гражданам Таджикистана, вступившим в гражданство РФ и регистрацию по месту жительства иностранцам, имеющим вид на жительство или разрешение на временное проживание.

Уголовное дело направят в Красноглинский районный суд Самары.

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