Экс-полицейскую из Самары будут судить за взятки от мигрантов

Прокуратура Самарской области утвердила обвинение по уголовному делу бывшей сотрудницы полиции по ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

По версии следствия, начальница отдела по вопросам миграции ОП № 8 (Красноглинский район) УМВД России по Самаре с июня по декабрь 2022 г. получала взятки — всего 64 тыс. рублей. За это она должна была ускорять предоставление услуг миграционного учета взяткодателю и 21 человеку, которых он представлял. Так, сотрудница МВД вне очереди оформляла паспорта гражданам Таджикистана, вступившим в гражданство РФ и регистрацию по месту жительства иностранцам, имеющим вид на жительство или разрешение на временное проживание.

Уголовное дело направят в Красноглинский районный суд Самары.