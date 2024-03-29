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Происшествия

Из РФ выдворили подростка-мигранта, участвовавшего в драке в самарском парке

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с обвинением в хулиганстве в парке "Победа" в Самаре с территории России выдворили в Таджикистан вместе с матерью 12-летнего П. Об этом сообщили источники Волга Ньюс в правоохранительных органах.

Напомним, с 15 по 17 октября 2023 г. в Самаре произошло несколько конфликтов между подростками и мигрантами. В частности, в соцсетях сообщалось, что мигранты избили несовершеннолетних в парке Победы. Позже потерпевших ребят также выследили и жестоко избили толпой у дома.

Правоохранители возбудили уголовные дела по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), ст. 116 УК РФ ("Побои") и ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести"). Задержали тогда несколько человек, в том числе несовершеннолетних. Кроме того, из-за роликов в соцсетях с нецензурными комментариями со стороны юных мигрантов, выпущенных после побоев возбудили уголовное дело по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти").

По данным источников Волга Ньюс, оскорбляли представителя власти (губернатора Самарской области Дмитрия Азарова) несовершеннолетние граждане Таджикистана. Помимо выдворенного П., это был его 14-летний брат. При разбирательстве выяснилось, что братья и их мать находились на территории региона незаконно. Старший брат сейчас находится под стражей в связи с обвинением в хулиганстве.

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