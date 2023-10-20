В Самаре арестовали пятерых подозреваемых по делу о драках мигрантов и подростков

В пятницу, 20 октября, суд отправил под стражу пятерых подозреваемых, в том числе несовершеннолетних, по уголовному делу о драках мигрантов с подростками. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Еще одному подозреваемому продлили срок задержания на 72 часа. В отношении еще одного несовершеннолетнего подозреваемого направили в суд ходатайство о заключении под стражу.

Напомним, с 15 по 17 октября в Самаре произошло несколько конфликтов между подростками и мигрантами. Среди участников драк были несовершеннолетние и малолетние подростки. Задержаны семь человек, в том числе несовершеннолетние, которые причинили травмы, повлекшие вред здоровью.

По факту инцидентов возбудили уголовный дела по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), ст. 116 УК РФ ("Побои") и ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести"). Их соединили в одно производство.

Кроме того, из-за ненормативных комментариев на видео с драками возбудили уголовное дело по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти").

Также правоохранители оценят действия несовершеннолетних, разместивших видео, и действия их родителей и попечителей. Оценят и работу органов опеки и миграционной службы.