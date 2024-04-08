В мэрии рассказали, в какие дни мая в Самаре ограничат движение транспорта

Мэрия Самары опубликовала постановление о временном ограничении движения на период религиозных праздников и Дня Победы.

"В целях организации в 2024 году перевозок населения городского округа Самара к городским кладбищам в дни религиозных праздников и в День Победы, учитывая социальную значимость указанных перевозок, постановляю временно ограничить в дни религиозных праздников 5, 12, 14 мая, 22 июня, а также в День Победы 9 мая, с 7:00 до 16:00 минут движение транспорта", - отмечается в документе, подписанном главо города Еленой Лапушкиной.

Исключение вводится для городского пассажирского транспорта, спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре, по ул. Авроры от ул. Мориса Тореза до ул. Партизанской, по ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов, по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской, по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.