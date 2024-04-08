В мэрии рассказали, в какие дни мая в Самаре ограничат движение транспорта

Мэрия Самары опубликовала постановление о временном ограничении движения на период религиозных праздников и Дня Победы.
"В целях организации в 2024 году перевозок населения городского округа Самара к городским кладбищам в дни религиозных праздников и в День Победы, учитывая социальную значимость указанных перевозок, постановляю временно ограничить в дни религиозных праздников 5, 12, 14 мая, 22 июня, а также в День Победы 9 мая, с 7:00 до 16:00 минут движение транспорта", - отмечается в документе, подписанном главо города Еленой Лапушкиной.
Исключение вводится для городского пассажирского транспорта, спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре, по ул. Авроры от ул. Мориса Тореза до ул. Партизанской, по ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов, по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской, по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.
Последние комментарии
Это кто? Чо а сражаться за Россию слабо?
А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".
Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.