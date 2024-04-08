Оперативная информация: паводок в Самарской области

В Самарской области освободились от воды 263 жилых дома и 191 приусадебный участок.

Остаются подтопленными 50 жилых домов и 901 приусадебный участок, а также участок автодороги.

В двух пунктах временного размещения - 62 человека, в том числе 16 детей, сообщает пресс-служба МЧС России.