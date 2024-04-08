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Общество

Оперативная информация: паводок в Самарской области

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области освободились от воды 263 жилых дома и 191 приусадебный участок.

Остаются подтопленными 50 жилых домов и 901 приусадебный участок, а также участок автодороги.

В двух пунктах временного размещения - 62 человека, в том числе 16 детей, сообщает пресс-служба МЧС России. 

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Это кто? Чо а сражаться за Россию слабо?

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А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".

Ольга Здобнухина 21 марта 2024 15:33 Ситуация на грани: жители Самары высказались об изменении в закон об обращении с животными

Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

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