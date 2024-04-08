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Общество

Предприятия и организации Самарской области предлагают более 43 тысяч вакансий

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Предприятия и организации региона активно привлекают новые кадры, в этом им помогает служба занятости Самарской области. В настоящее время в распоряжении службы занятости более 43 тысяч вакансий, с которыми можно познакомиться на портале "Работа России".

Фото: пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области

Управление вневедомственной охраны по городу Самаре — ФГКУ "УВО ВНГ РФ по Самарской области" занимается обеспечением общественной безопасности и охраной объектов различных форм собственности. В настоящее время здесь требуются полицейские водители, полицейские, старшие группы задержания.

"Мы плодотворно сотрудничаем со службой занятости Самары, — отметил заместитель начальника Управления вневедомственной охраны по городу Самаре, полковник полиции Иван Гусаров. — Перейдя на электронный формат общения, оперативно обмениваемся необходимой информацией для подбора кандидатов к нам на службу".

Среди тех, кто трудоустроился при содействии центра занятости населения — старший полицейский группы задержания Владислав Хорликов.

"Я искал работу, увидел вакансию на сайте "Работа России", заинтересовался. В службе занятости мне дали направление, — рассказал Владислав. — Меня устроили условия службы, размер оплаты труда, график работы. Есть возможность льготного выхода на пенсию и карьерного роста. Считаю, что обеспечивать безопасность наших жителей — почетно".

В этом году постановлением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии, непосредственно участвующим в обеспечении общественного порядка на улицах населенных пунктов, была введена ежемесячная доплата в размере 10 000 рублей.
Служба занятости напоминает, что предоставление информации о вакансиях — обязанность работодателя.

"В декабре прошлого года был принят новый закон о занятости, согласно которому работодатели при появлении вакансии обязаны в течение пяти рабочих дней подать о ней данные в службу занятости, — подчеркнула начальник отдела оказания государственных услуг в сфере занятости работодателям территориального центра занятости населения г. Самара и м. р. Волжский Светлана Сафина. — После проверки службой занятости все вакансии доступны на единой цифровой платформе "Работа России". Помимо этого, мы предлагаем работодателям целый спектр мероприятий для поиска сотрудников. Это ярмарки вакансий, выездные отделы кадров, рекрутинговые выезды. Приглашаем всех работодателей к сотрудничеству".

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