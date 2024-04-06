УФНС России по Самарской области: для получения учредительных документов на сайте ФНС России заработал новый электронный сервис

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Теперь получить копии учредительных документов юридических лиц и внесенных в них изменений можно без посещения налоговых органов, бесплатно и буквально за несколько минут.

Фото: пресс-служба УФНС России по Самарской области