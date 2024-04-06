УФНС России по Самарской области: для получения учредительных документов на сайте ФНС России заработал новый электронный сервис

Теперь получить копии учредительных документов юридических лиц и внесенных в них изменений можно без посещения налоговых органов, бесплатно и буквально за несколько минут.
На сайте ФНС России размещен сервис "Предоставление копий учредительных документов". Использование сервиса позволит снизить временные и финансовые издержки бизнеса. Сервис работает в тестовом режиме. Если запрашиваемые документы с помощью сервиса получить невозможно, то пользователь может обратиться в регистрирующий орган по месту нахождения юридического лица для получения необходимых документов на бумаге в порядке, предусмотренном приказом Минфина России от 05.08.2019 № 121н.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.