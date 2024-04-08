УФНС России по Самарской области: в сервисе "Прозрачный бизнес" на сайте ФНС России теперь отражается информация о применении спецрежимов

В сервисе "Прозрачный бизнес" теперь отражается дополнительная информация в отношении индивидуальных предпринимателей. Ресурс дополнен сведениями о том, какие специальные налоговые режимы применяет индивидуальный предприниматель. Эти данные будут размещаться в сервисе ежемесячно 25 числа по состоянию на 1 число месяца публикации.
Новая информация в сервисе "Прозрачный бизнес" о налоговых режимах, применяемых индивидуальными предпринимателями, позволит контрагентам правильно оформить договоры и провести расчеты, а также может помочь в планировании финансовых операций и выборе наиболее выгодных условий сотрудничества.
В сервисе "Прозрачный бизнес" содержится комплексная информация о компаниях и индивидуальных предпринимателях. Это данные из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестров МСП и дисквалифицированных лиц, наборов открытых данных и др. В 2023 году число обращений к сервису превысило 851 миллион.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.