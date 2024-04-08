УФНС России по Самарской области: в сервисе "Прозрачный бизнес" на сайте ФНС России теперь отражается информация о применении спецрежимов

В сервисе "Прозрачный бизнес" теперь отражается дополнительная информация в отношении индивидуальных предпринимателей. Ресурс дополнен сведениями о том, какие специальные налоговые режимы применяет индивидуальный предприниматель. Эти данные будут размещаться в сервисе ежемесячно 25 числа по состоянию на 1 число месяца публикации.

Новая информация в сервисе "Прозрачный бизнес" о налоговых режимах, применяемых индивидуальными предпринимателями, позволит контрагентам правильно оформить договоры и провести расчеты, а также может помочь в планировании финансовых операций и выборе наиболее выгодных условий сотрудничества.

В сервисе "Прозрачный бизнес" содержится комплексная информация о компаниях и индивидуальных предпринимателях. Это данные из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестров МСП и дисквалифицированных лиц, наборов открытых данных и др. В 2023 году число обращений к сервису превысило 851 миллион.