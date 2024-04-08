Пять человек эвакуировали из-за пожара на ул. Балаковской в Самаре

В воскресенье, 7 апреля, в 7:24, начался пожар в доме № 10 на ул. Балаковской в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Горела квартира на площади 35 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. На борьбу с огнем направили 38 человек. Возгорание удалось ликвидировать в 7:47.

Из здания эвакуировали пять человек. Обстоятельства возникновения пожара устанавливают.