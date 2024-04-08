Больше молока: нацпроект "Производительность труда" помог животноводческому комплексу улучшить производство

На животноводческом комплексе "РАДНА" (с. Беловка, Богатовский район) завершена реализация пилотного проекта по внедрению инструментов бережливого производства в рамках национального проекта "Производительность труда", утвержденного по решению президента РФ Владимира Путина.

На текущий момент 176 предприятий области активно улучшают работу в производственных цехах. Отметим, что рост производительности труда в зоне особого внимания губернатора и правительства Самарской области, так как это важный инструмент создания благоприятной экономической и социальной среды в регионе.

Животноводческий комплекс "РАДНА" является инновационным проектом в молочном животноводстве и крупным производителем молока в Самарской области. Здесь используются передовые технологии роботизированного доения в сочетании с доильным залом "Карусель". Несмотря на это, компания имеет потенциал для внедрения бережливого производства.

Эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) активно содействовали оптимизации производственных процессов компании. Фокус был сделан на процессе производства молока, где выявлены несоответствие плановых объемов выпуска и фактических, большое количество потерь и значительная доля ручной работы.

Обучение рабочей группы методикам бережливого производства и внедрение их в производственный процесс позволили достичь улучшений в производстве молока.

Результаты реализации пилотного проекта на "РАДНА" говорят сами за себя: время протекания процесса доения на "Карусели" сократилось на 45 минут (17%) в день, продуктивность коров увеличилась на 2,8 л в день, а в целом производство молока выросло на 11%.

Эти достижения стали возможны благодаря внедрению инструментов бережливого производства 5С (организация рабочих мест) и стандартизированная работа. Они позволили сократить лишние перемещения на рабочих местах и увеличить выработку, перераспределив работу на этапе доения.

"Достигнутые результаты благоприятно скажутся на дальнейшем развитии комплекса. Сокращение времени протекания процесса позволит увеличить производство. Снижение незавершенного производства поможет высвободить оборотные средства. А рост выработки говорит о повышении производительности труда сотрудников", — отмечает руководитель проекта от РЦК Мария Андросян.

Участие в национальном проекте "Производительность труда" стало для "РАДНА" инвестицией в будущее предприятия. Полученный опыт будет использован и в других производственных процессах компании.

"Мы осознавали необходимость оптимизации производства, — отмечает управляющий молочного комплекса "РАДНА" Дмитрий Нилов. — Участие в национальном проекте "Производительность труда" стало для нас новым этапом в развитии. Внедрение бережливого производства позволило нам добиться хорошего эффекта, а полученный опыт будет использован в дальнейшем".