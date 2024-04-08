Больше молока: нацпроект "Производительность труда" помог животноводческому комплексу улучшить производство

На животноводческом комплексе "РАДНА" (с. Беловка, Богатовский район) завершена реализация пилотного проекта по внедрению инструментов бережливого производства в рамках национального проекта "Производительность труда", утвержденного по решению президента РФ Владимира Путина.
На текущий момент 176 предприятий области активно улучшают работу в производственных цехах. Отметим, что рост производительности труда в зоне особого внимания губернатора и правительства Самарской области, так как это важный инструмент создания благоприятной экономической и социальной среды в регионе.
Животноводческий комплекс "РАДНА" является инновационным проектом в молочном животноводстве и крупным производителем молока в Самарской области. Здесь используются передовые технологии роботизированного доения в сочетании с доильным залом "Карусель". Несмотря на это, компания имеет потенциал для внедрения бережливого производства.
Эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) активно содействовали оптимизации производственных процессов компании. Фокус был сделан на процессе производства молока, где выявлены несоответствие плановых объемов выпуска и фактических, большое количество потерь и значительная доля ручной работы.
Обучение рабочей группы методикам бережливого производства и внедрение их в производственный процесс позволили достичь улучшений в производстве молока.
Результаты реализации пилотного проекта на "РАДНА" говорят сами за себя: время протекания процесса доения на "Карусели" сократилось на 45 минут (17%) в день, продуктивность коров увеличилась на 2,8 л в день, а в целом производство молока выросло на 11%.
Эти достижения стали возможны благодаря внедрению инструментов бережливого производства 5С (организация рабочих мест) и стандартизированная работа. Они позволили сократить лишние перемещения на рабочих местах и увеличить выработку, перераспределив работу на этапе доения.
"Достигнутые результаты благоприятно скажутся на дальнейшем развитии комплекса. Сокращение времени протекания процесса позволит увеличить производство. Снижение незавершенного производства поможет высвободить оборотные средства. А рост выработки говорит о повышении производительности труда сотрудников", — отмечает руководитель проекта от РЦК Мария Андросян.
Участие в национальном проекте "Производительность труда" стало для "РАДНА" инвестицией в будущее предприятия. Полученный опыт будет использован и в других производственных процессах компании.
"Мы осознавали необходимость оптимизации производства, — отмечает управляющий молочного комплекса "РАДНА" Дмитрий Нилов. — Участие в национальном проекте "Производительность труда" стало для нас новым этапом в развитии. Внедрение бережливого производства позволило нам добиться хорошего эффекта, а полученный опыт будет использован в дальнейшем".
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?