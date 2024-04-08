В Самаре ограничат движение транспорта в религиозные праздники и в День Победы

В Самаре вводится временное ограничение движения транспорта в дни религиозных праздников и в День Победы, когда осуществляются организованные перевозки к кладбищам.
5 мая — в день Пасхи, 12 мая — на Красную Горку, 9 мая — в День Победы, 14 мая — на Радоницу, а также 22 июня — в Троицкую родительскую субботу с 7:00 до 16:00 будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках:
— по ул. Авроры от ул. Мориса Тореза до ул. Партизанской;
— по ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов;
— по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской;
— по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.
Данные ограничительные меры не распространяются на городской пассажирский транспорт, спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также на машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.
Стоимость проезда по данным маршрутам — как в обычном муниципальном транспорте; предусмотрены все виды льгот по действующим на территории города тарифам. Завершающие рейсы от кладбищ — в 16:30.
Последние комментарии
Эту знают улицу " Не толь ко лишь все" .( мер Кличко)
Это кто? Чо а сражаться за Россию слабо?
А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".
Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.