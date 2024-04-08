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Общество

В Самаре ограничат движение транспорта в религиозные праздники и в День Победы

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре вводится временное ограничение движения транспорта в дни религиозных праздников и в День Победы, когда осуществляются организованные перевозки к кладбищам.

5 мая — в день Пасхи, 12 мая — на Красную Горку, 9 мая  — в День Победы, 14 мая — на Радоницу, а также 22 июня — в Троицкую родительскую субботу с 7:00 до 16:00 будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках:

— по ул. Авроры от ул. Мориса Тореза до ул. Партизанской;
— по ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов;
— по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской;
— по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

Данные ограничительные меры не распространяются на городской пассажирский транспорт, спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также на машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.

Стоимость проезда по данным маршрутам — как в обычном муниципальном транспорте; предусмотрены все виды льгот по действующим на территории города тарифам. Завершающие рейсы от кладбищ — в 16:30.

Какие меры повышения безопасности дорожного движения Вы считаете наиболее эффективными?

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Эту знают улицу " Не толь ко лишь все" .( мер Кличко)

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А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".

Ольга Здобнухина 21 марта 2024 15:33 Ситуация на грани: жители Самары высказались об изменении в закон об обращении с животными

Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

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