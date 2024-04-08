В Самаре ограничат движение транспорта в религиозные праздники и в День Победы

В Самаре вводится временное ограничение движения транспорта в дни религиозных праздников и в День Победы, когда осуществляются организованные перевозки к кладбищам.

5 мая — в день Пасхи, 12 мая — на Красную Горку, 9 мая — в День Победы, 14 мая — на Радоницу, а также 22 июня — в Троицкую родительскую субботу с 7:00 до 16:00 будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках:

— по ул. Авроры от ул. Мориса Тореза до ул. Партизанской;

— по ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов;

— по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской;

— по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

Данные ограничительные меры не распространяются на городской пассажирский транспорт, спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также на машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.

Стоимость проезда по данным маршрутам — как в обычном муниципальном транспорте; предусмотрены все виды льгот по действующим на территории города тарифам. Завершающие рейсы от кладбищ — в 16:30.