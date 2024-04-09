В Кинельском районе пожар в частном доме тушили 18 человек

В понедельник, 8 апреля, в 20:09 в "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" поступило сообщение о пожаре в селе Бузаевка Кинельского района. Здесь горел частный дом на площади 80 "квадратов".

На место отправились пожарные-спасатели ПСЧ № 14, 136 и пожарной части № 179, всего 18 человек. Для работы они задействовали четыре единицы техники.

Потушить пожар удалось в 9:09. Пострадавших нет. Причина пожара еще не установлена.