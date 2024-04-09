В Самаре 11 человек тушили пожар в доме на ул. Пензенская

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 8 апреля, в 6:48 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в доме на ул. Пензенская, 74 в Железнодорожном районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Управления.