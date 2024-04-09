16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре стартовало обучение кандидатов в рекрутеры Всемирных Игр Дружбы 2024 Росмолодежь продолжает прием заявок на грантовый конкурс В Самаре на грузовой переправе через Волгу осуществляется четыре рейса в день В самарском Дворце бракосочетания состоится праздник "Семья — просто Космос!" Более 417 тысяч пособий по временной нетрудоспособности оплатило Отделение СФР по Самарской области в 2024 году

Общество

В Самаре на грузовой переправе через Волгу осуществляется четыре рейса в день

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 8 апреля в Самаре начала работать грузовая переправа через Волгу. 

С Октябрьского спуска паром отходит в 8:00 и 15:00. Из Рождествено - 6:00 и 13:00. 

В зависимости от гидрометеорологических условий и пассажиропотока в расписании могут возникнуть изменения интервалов движения судов. 

Какие меры повышения безопасности дорожного движения Вы считаете наиболее эффективными?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Авдошин 06 апреля 2024 07:43 Проект капремонта ул. Дачной в Самаре разработают до конца года

Эту знают улицу " Не толь ко лишь все" .( мер Кличко)

Вячеслав Гусев 05 апреля 2024 03:08 Представители диаспор в Самарской области высказались о важности соблюдения законов РФ и уважения местной культуры

Это кто? Чо а сражаться за Россию слабо?

Вячеслав Гусев 25 марта 2024 04:20 Данные об угрозах школам Самары после теракта в "Крокусе" прокомментировала Екатерина Мизулина

А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".

Ольга Здобнухина 21 марта 2024 15:33 Ситуация на грани: жители Самары высказались об изменении в закон об обращении с животными

Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Фото на сайте

Парад Памяти в Самаре

Парад Памяти в Самаре

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5