В Самаре на грузовой переправе через Волгу осуществляется четыре рейса в день

С 8 апреля в Самаре начала работать грузовая переправа через Волгу.

С Октябрьского спуска паром отходит в 8:00 и 15:00. Из Рождествено - 6:00 и 13:00.

В зависимости от гидрометеорологических условий и пассажиропотока в расписании могут возникнуть изменения интервалов движения судов.