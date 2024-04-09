В Самаре стартовало обучение кандидатов в рекрутеры Всемирных Игр Дружбы 2024

Сертифицированный центр привлечения и отбора кандидатов в волонтеры Всемирных Игры Дружбы 2024 года, открытый на базе Ресурсного центра добровольчества Самарской области, приступил к формированию команды рекрутеров. Им предстоит проводить собеседования с потенциальными добровольцами, которые будут помогать в организации Игр. Уже прошли первые обучающие мероприятия для участников программы рекрутеров.
Всемирные Игры Дружбы 2024 — масштабные мультиспортивные соревнования, которые пройдут в сентябре в двух городах России: Москве и Екатеринбурге.
На обучении кандидатам в рекрутеры презентовали Всемирные Игры Дружбы. Также участники мероприятия научились правильно проводить собеседования и смогли сразу же отработать полученные навыки на практике. По итогам обучения Сертифицированный центр привлечения и отбора кандидатов в волонтеры планирует подготовить команду порядка 20 человек, которые будут помогать отбирать волонтеров на турнир. Всего в волонтерский корпус Всемирных Игр Дружбы войдет более 7 тысяч добровольцев со всей России.
"Перед нами стоит очень ответственная задача. Ресурсный центр добровольчества Самарской области вошел в число организаций, которые будут проводить отбор волонтеров, благодаря победе в конкурсе с огромной конкуренцией — 470 заявок поступило из всех федеральных округов, и всего 20 финалистов, среди которых и наш центр. Уверена, что мы сформируем такую команду рекрутеров, которая достойно справится с возложенной миссией", –- отметила руководитель Сертифицированного центра привлечения и отбора кандидатов в волонтеры Всемирных Игры Дружбы 2024 года, руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области Юлия Рябева.
Результаты конкурса по выбору сертифицированных центров Игры дружбы объявили в марте 2024 года во время Всемирного фестиваля молодежи. На это событие Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества Самарской области также проводил отбор волонтеров в прошлом году.
Последние комментарии
Эту знают улицу " Не толь ко лишь все" .( мер Кличко)
Это кто? Чо а сражаться за Россию слабо?
А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".
Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.