В Самаре стартовало обучение кандидатов в рекрутеры Всемирных Игр Дружбы 2024

Сертифицированный центр привлечения и отбора кандидатов в волонтеры Всемирных Игры Дружбы 2024 года, открытый на базе Ресурсного центра добровольчества Самарской области, приступил к формированию команды рекрутеров. Им предстоит проводить собеседования с потенциальными добровольцами, которые будут помогать в организации Игр. Уже прошли первые обучающие мероприятия для участников программы рекрутеров.

Всемирные Игры Дружбы 2024 — масштабные мультиспортивные соревнования, которые пройдут в сентябре в двух городах России: Москве и Екатеринбурге.

На обучении кандидатам в рекрутеры презентовали Всемирные Игры Дружбы. Также участники мероприятия научились правильно проводить собеседования и смогли сразу же отработать полученные навыки на практике. По итогам обучения Сертифицированный центр привлечения и отбора кандидатов в волонтеры планирует подготовить команду порядка 20 человек, которые будут помогать отбирать волонтеров на турнир. Всего в волонтерский корпус Всемирных Игр Дружбы войдет более 7 тысяч добровольцев со всей России.

"Перед нами стоит очень ответственная задача. Ресурсный центр добровольчества Самарской области вошел в число организаций, которые будут проводить отбор волонтеров, благодаря победе в конкурсе с огромной конкуренцией — 470 заявок поступило из всех федеральных округов, и всего 20 финалистов, среди которых и наш центр. Уверена, что мы сформируем такую команду рекрутеров, которая достойно справится с возложенной миссией", –- отметила руководитель Сертифицированного центра привлечения и отбора кандидатов в волонтеры Всемирных Игры Дружбы 2024 года, руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области Юлия Рябева.

Результаты конкурса по выбору сертифицированных центров Игры дружбы объявили в марте 2024 года во время Всемирного фестиваля молодежи. На это событие Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества Самарской области также проводил отбор волонтеров в прошлом году.