Система менеджмента КуйбышевАзота прошла проверку на международные стандарты

Ресертификационный аудит, который прошел на предприятии с 1 по 5 апреля 2024 года, подтвердил, что интегрированная система менеджмента (ИСМ) ПАО "КуйбышевАзот" соответствует требованиям международных стандартов систем менеджмента качества ISO 9001:2015; экологического менеджмента ISO 14001:2015; менеджмента промышленной безопасности и безопасности труда, охраны здоровья ISO 45001:2018.

Комплексная проверка, проведенная специалистами компании "SGS Восток LTD" в структурных подразделениях предприятия, сформировала объективную оценку функционирования интегрированной системы менеджмента ПАО "КуйбышевАзот". Аудит в очередной раз подтвердил, что работа в области качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности в ПАО "КуйбышевАзот" глубоко интегрирована в деятельность предприятия. При этом она постоянно совершенствуется. По оценке экспертов, в функционировании интегрированной системы менеджмента предприятия стабильно наблюдаются системные улучшения. Традиционно была отмечена четко организованная работа подразделений, профессионализм персонала и эффективно выстроенные коммуникации между руководством предприятия и коллективом.

Успешное подтверждение соответствия международным стандартам позволит КуйбышевАзоту и его коллективу продолжать дальнейшее повышение уровня деятельности в области качества, промышленной безопасности и безопасности труда, охраны здоровья и окружающей среды, а также положительным образом скажется на конкурентоспособности продукции предприятия.