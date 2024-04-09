Паром через Волгу 10 апреля изменит расписание

В Самаре по техническим причинам на грузовой паромной переправе только на 10 апреля меняется время отправления последних рейсов.
Рейс в 15:00 с Октябрьского спуска переносится на 18:00.
Рейс в 13:00 из Рождествено переносится на 16:00.
В Самаре по техническим причинам на грузовой паромной переправе только на 10 апреля меняется время отправления последних рейсов.
Рейс в 15:00 с Октябрьского спуска переносится на 18:00.
Рейс в 13:00 из Рождествено переносится на 16:00.
Эту знают улицу " Не толь ко лишь все" .( мер Кличко)
Это кто? Чо а сражаться за Россию слабо?
А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".
Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
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