Паром через Волгу 10 апреля изменит расписание

В Самаре по техническим причинам на грузовой паромной переправе только на 10 апреля меняется время отправления последних рейсов.

Рейс в 15:00 с Октябрьского спуска переносится на 18:00.

Рейс в 13:00 из Рождествено переносится на 16:00.