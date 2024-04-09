В с. Елховка затопило водозаборные скважины

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В понедельник, 8 апреля, в Елховском районе из-за разлива реки Кондурчи затопило две водозаборные скважины. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области