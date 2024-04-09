В с. Елховка затопило водозаборные скважины

В понедельник, 8 апреля, в Елховском районе из-за разлива реки Кондурчи затопило две водозаборные скважины. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В результате жители с. Елховка — 3,3 тыс. человек остались без пригодной для питья воды.
В связи с этим прокуратура провела межведомственное совещание. Решено было подвозить жителям питьевую воду и мониторинг качества местной воды.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!