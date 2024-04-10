В Новокуйбышевске горел пассажирский микроавтобус

В среду, 10 апреля, примерно в 5:09 у дома на ул. Победы, 38 в Новокуйбышевске загорелся двигатель автомобиля Fiat Ducato, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На тушение были направлены 11 человек, которые ликвидировали пожар в 5:28.

Данных о пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.