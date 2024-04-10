Паводок в регионе: оперативная информация МЧС 10 апреля

За сутки в Самарской области от воды освободились 11 жилых домов и 376 приусадебных участков.

Остаются подтопленными 7 низководных мостов, 39 частных жилых домов, 525 приусадебных участков и участок автодороги.

Спасатели помогают эвакуироваться не только людям, но и вызволяют оставленных животных. Психологи МЧС России оказывают всестороннюю помощь пострадавшими.

Текущий уровень воды у г. Самара (р. Волга) – 28,76 мБС (+6). Уровни и наполнение Куйбышевского водохранилища - выше средних многолетних значений на 162 см, Саратовского – ниже средних многолетних значений на 9 см.