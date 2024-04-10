Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.

"Дорогие земляки! От всего сердца поздравляю всех мусульман Самарской области с завершением Священного месяца Рамадан и началом праздника Ураза-байрам!

Этот величайший праздник, символизирующий стремление мусульман к духовному очищению, способствует сбережению и преумножению вековых традиций ислама, сохранению преемственности поколений и сложившегося семейного уклада. В эти дни принято проявлять особое внимание к тем, кто нуждается в поддержке и заботе, проводить время в кругу семьи, среди родных и близких.

Сегодня сплоченность и единство людей разных национальностей и конфессий особенно важны для сохранения целостности и независимости России. Наши земляки-мусульмане героически сражаются в зоне специальной военной операции, отстаивают традиционные духовно-нравственные ценности, право россиян выбирать свой путь и свое будущее в соответствии с нашими представлениями о благе и справедливости, добре и зле.

Уверен, что единство, которое укрепляется на фронте и в тылу, позволит нам добиться Победы и достичь национальных целей развития России, поставленных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным.

Хочу искренне поблагодарить Региональное духовное управление мусульман Самарской области, всех людей доброй воли, исповедующих ислам, за активное взаимодействие с органами власти в вопросах поддержания межнационального и межконфессионального мира и согласия, сохранения этнокультурного многообразия нашей губернии.

В этот светлый, праздничный день желаю мусульманам Самарской области, всем нашим землякам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой и успехов во всех начинаниях!", — говорится в сообщении.