Проект "ПУТИН. ВРЕМЯ РОССИИ" представил знаковые трудовые достижения российского народа

Некоммерческой организацией "Национальный центр трудовой славы" реализован уникальный информационный проект "ПУТИН. ВРЕМЯ РОССИИ", где представлены более 400 событий в жизни страны в 2012–2024 годах с участием главы Российского государства: открытие новых производств, объектов энергетики и транспортной инфраструктуры, больниц, школ и стадионов, культовых сооружений и памятников; модернизация оборонно-промышленного комплекса и Вооруженных Сил.

События систематизированы по хронологии в 241 статье. Каждая статья маркирована ключевыми словами с указанием: отраслей/тем; зарубежных стран; федеральных округов; субъектов Федерации; организаций и персоналий. Представлены все отрасли экономики и социальной сферы, все федеральные округа, более 300 организаций и более 400 персоналий.

Событийный ряд акцентирует итоги работы президента России Владимира Путина — знаковые трудовые достижения российского народа.

Ознакомиться с проектом и найти информацию о крупнейших объектах Самарской области можно по ссылке. Pdf-версия книги "ПУТИН. ВРЕМЯ РОССИИ" — по ссылке.

В условиях беспрецедентного санкционного давления, гибридной войны, объявленной коллективным Западом, Россия продемонстрировала колоссальный запас прочности и способность к развитию, к обновлению.

Наши успехи стали свидетельством новой реальности, в которой живет страна. Но такая реальность не возникает в одночасье. Она созидается день за днем из великого множества больших и малых дел.

Проект дает фактологическую основу для понимания феномена современной России. Представленные события — маркеры суверенного развития страны, яркие страницы новейшей истории Отечества.

Информационный проект "ПУТИН. ВРЕМЯ РОССИИ" реализован на основе материалов альманаха "ВРЕМЯ РОССИИ", издаваемого некоммерческой организацией "Национальный центр трудовой славы" с 2012 года, и одноименного сетевого издания www.времяроссии.рф.